        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da Kurban Bayramı'nda 3 bin 868 güvenlik personeli görev yapacak

        Trabzon'da Kurban Bayramı'nda 3 bin 868 güvenlik personeli görev yapacak

        Trabzon'da, Kurban Bayramı boyunca 3 bin 868 güvenlik personeli sahada olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları, direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları, uykusuz şekilde yola çıkmamaları konularında uyarılarda bulunuldu.

        Bayram boyunca 2 bin 50 polis, 1532 jandarma ve 286 sahil güvenlik personelinin görev yapacağı belirtilen açıklamada, "Görev başındaki tüm güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyor, aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı huzur ve sağlık içerisinde geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

