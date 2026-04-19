Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Trabzon'da seyir halindeki otomobilin üzerine çığ düştü

        Trabzon'da seyir halindeki otomobilin üzerine çığ düştü

        Trabzon'un Hayrat ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine çığ düştü, olayda yaralanan olmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 15:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 HD 882 plakalı otomobilin üzerine, Büyük Harman Yaylası yolunda seyir halindeyken çığ düştü.

        Üzeri kar yığınıyla kaplanan otomobildeki 4 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan yara almadan çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmayla aracı bulunduğu yerden çıkartarak yolu yeniden ulaşıma açtı.

        Otomobildeki kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Papa'dan Trump'a yanıt
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!

        Benzer Haberler

        Atay Aktuğ için tören düzenlendi
        Atay Aktuğ için tören düzenlendi
        Üzerine çığ düşen araçtan kenti imkanlarıyla çıktılar
        Üzerine çığ düşen araçtan kenti imkanlarıyla çıktılar
        Çığdan son anda kurtuldular
        Çığdan son anda kurtuldular
        Karadeniz'in su ürünleri ihracatı ilk çeyrekte 85 milyon doları aştı
        Karadeniz'in su ürünleri ihracatı ilk çeyrekte 85 milyon doları aştı
        Sütlacıyla meşhur Hamsiköy'ün ismi yıllar içinde değişime uğramış Hamsiköy'...
        Sütlacıyla meşhur Hamsiköy'ün ismi yıllar içinde değişime uğramış Hamsiköy'...
        Trabzonspor, Başakşehir maçı öncesi etkinliklerini iptal etti
        Trabzonspor, Başakşehir maçı öncesi etkinliklerini iptal etti