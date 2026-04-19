        Karadeniz'in su ürünleri ihracatı ilk çeyrekte 85 milyon doları aştı

        Karadeniz'in su ürünleri ihracatı ilk çeyrekte 85 milyon doları aştı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Bölgesi'nden bu yılın ocak-mart döneminde yapılan su ürünleri ihracatı 85 milyon 610 bin 687 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Karadeniz'in su ürünleri ihracatı ilk çeyrekte 85 milyon doları aştı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Bölgesi'nden bu yılın ocak-mart döneminde yapılan su ürünleri ihracatı 85 milyon 610 bin 687 dolara ulaştı.

        AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Karadeniz'den, yılın ilk çeyreğinde 22 ülkeye dış satım yapıldı.

        Bölgeden bu yılın ilk üç ayında 11 bin 289 ton su ürünü ihraç edilerek 85 milyon 610 bin 687 dolar gelir sağlandı.

        Geçen yılın aynı döneminde ise 8 bin 665 ton karşılığı 61 milyon 918 bin 4 dolarlık su ürünü dış satımı gerçekleşti. Böylece Karadeniz'den yapılan su ürünü ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 30, değerde ise yüzde 38 artış oldu.

        Su ürünlerine en çok talep ise Rusya, Yunanistan ve Birleşik Krallık'tan geldi.

        Karadeniz'den ilk çeyrekte Rusya Federasyonu'na 33 milyon 517 bin 534 dolar, Yunanistan'a 12 milyon 17 bin 595 dolar, Birleşik Krallık'a da 11 milyon 35 bin 92 dolar değerinde su ürünü dış satımı yapıldı.

        Bölgeden geçen yılın aynı döneminden farklı Filipinler, İspanya, Portekiz ve Avustralya'ya da bu dönem su ürünü ihraç edildi.

        - "Hedefimiz, yeni ülkelere açılarak ihracat ağımızı daha da genişletmek"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, yılın ilk çeyreğinde su ürünleri ihracatındaki artıştan memnun olduklarını söyledi.

        Su ürünlerinin bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, sektörün uluslararası pazarda her geçen gün daha fazla talep gördüğünü ifade etti.

        Kalyoncu, sektör açısından yeni pazarlara ihracat gerçekleştirilmesinin son derece önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki süreçte hedefimiz, yeni ülkelere açılarak ihracat ağımızı daha da genişletmek. Özellikle Uzak Doğu ve farklı kıtalarda alternatif pazarlara yönelik çalışmalarımız sürüyor. Yıl sonu itibarıyla su ürünleri ihracatında daha yüksek rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz. " ifadelerini kullandı.

        Sektör olarak üretimden ihracata kadar tüm aşamalarda kaliteyi ön planda tutarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerine işaret eden Kalyoncu, "Hem avcılıkta hem de yetiştiricilikte sürdürülebilirliği esas alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda kalite standartlarını yükseltmeye, izlenebilirliği artırmaya ve uluslararası kriterlere uygun üretimi yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

