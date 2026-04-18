        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor, Başakşehir maçı öncesi etkinliklerini iptal etti

        Trabzonspor, Başakşehir maçı öncesi etkinliklerini iptal etti

        Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan elim olayların ve Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen acı hadiselerin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ayrıca kulübümüzün eski başkanlarından, eski kaptanlarımızdan Atay Aktuğ'un vefat haberini de büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlara ve Atay Aktuğ'a Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, başta aileleri olmak üzere milletimize ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletçe ve camia olarak bu hassas süreç nedeniyle, RAMS Başakşehir ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde stadyumumuzda planlanan tüm müzik yayınları ve eğlence odaklı tüm etkinlikler iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

