Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ'un vefatı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 18:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, vefat eden Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ için taziye mesajı yayımladılar


        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, taziye mesajında, kulübün eski başkanlarından Atay Aktuğ'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz aylarda kendisini ziyaret etme ve uzun uzun sohbet etme imkanı bulmuştum. Trabzonspor'a olan bağlılığını, heyecanını ve kulübümüze dair taşıdığı derin sevgiyi bir kez daha yakından görmek benim için çok kıymetliydi. Bu anlamlı buluşmanın ardından vefat haberini almak üzüntümüzü daha da derinleştirmiştir. Formamızı yıllarca başarıyla temsil eden, ardından başkanlık görevinde kulübümüze önemli katkılar sunan ve Türkiye Kupası sevinci yaşatan Atay Aktuğ, Trabzonspor tarihindeki müstesna yerini daima koruyacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet başta ailesi olmak üzere camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

        Trabzon Valisi Tahir Şahin de yayımladığı taziye mesajında, "Trabzon'umuzun kıymetli değerlerinden, şehrimize uzun yıllar belediye başkanı olarak hizmet etmiş ve Trabzonspor başkanlığı görevinde bulunmuş Sayın Atay Aktug'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm Trabzonspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzon'da belediye başkanlığı ve Trabzonspor'un eski başkanlığını yapan Atay Aktuğ'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek yayımladığı mesajında, "Başkanımıza Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Trabzonspor camiamıza ve tüm hemşerilerimize başsağlığı diliyorum. Önemli bir değerimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

        Genç, Aktuğ için yarın saat 15.00'te Büyükşehir Belediyesi binası önünde tören düzenleneceğini, cenazesinin de İskenderpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazının ardından defnedileceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

