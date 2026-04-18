Trabzon'da Havalı Silahlar 2. Grup Bölge Müsabakası sürüyor

Trabzon'da Havalı Silahlar 2. Grup Bölge Müsabakası devam ediyor.



Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Trabzon Amatör Spor Kulübü Federasyonunun Atıcılık Poligonu'nda düzenlenen bölge müsabakasına, Trabzon'un yanı sıra Erzurum, Erzincan, Giresun, Samsun, Malatya, Ordu ve Gümüşhane'den 111 sporcu katılıyor.



Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde sporcular, 10 metre havalı tabanca ve 10 metre havalı tüfekte mücadele etti.



Müsabakalar yarın sona erecek.



Türkiye Atıcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Teknik Kurul Başkanı Mustafa Burak Çağlar, AA muhabirine, Trabzon'un yanı sıra eş zamanlı olarak Mersin, Ankara ve Sakarya'da bölge müsabakalarının yapıldığını söyledi.



Milli sporcularının da yer aldığı Trabzon'daki bölge müsabakasına toplam 111 sporcunun katıldığını aktaran Çağlar, baraj puanını geçen sporcuların 5-10 Mayıs'ta Mersin'de düzenlenecek Havalı Silahlar Mehmet Bülent Torpil Kupası'na katılmaya hak kazanacağını kaydetti.



