        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 36. randevuda

        Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 36. randevuda

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 36. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:06 Güncelleme:
        İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabetteki 35 karşılaşmanın 15'inde Trabzonspor, 10'unda RAMS Başakşehir galip gelirken 10 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

        Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 53 gol atarken kalesinde 41 gol gördü.




        - Trabzon'da en çok beraberlik

        Trabzon'da iki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada taraflar, en fazla beraberlikle sahadan ayrıldı.

        Bordo-mavili takım, sahasında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

        Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 19 gol atarken 18 gol yedi.




        - Bu sezon üçüncü karşılaşma

        İki takım, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

        Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 4-3 kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası grup maçında da deplasmanda 4-2 galip gelmişti.

        Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon da rakibini 3-0 mağlup etmişti.

        Trabzonspor, genç teknik adam ile RAMS Başakşehir karşısında 3 resmi karşılaşmada da galip gelmeyi başardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Kendini imha etti"
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Borçlanma memuru EYT'li yapar mı?
        Haftanın Kitapları
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        Benzer Haberler

        'Dijital mecraları ve kontrolsüz medyayı kontrol altına almamız lazım'
        'Dijital mecraları ve kontrolsüz medyayı kontrol altına almamız lazım'
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
        Trabzonspor Genel Sekreteri Karaman'dan birlik çağrısı
        Trabzonspor Genel Sekreteri Karaman'dan birlik çağrısı
        Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi taraftara çağrı
        Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi taraftara çağrı
        Trabzon'da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi kapılarını yeniden sanata ve sanats...
        Trabzon'da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi kapılarını yeniden sanata ve sanats...
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü