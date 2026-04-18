Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 36. randevuda

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 36. kez karşı karşıya gelecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabetteki 35 karşılaşmanın 15'inde Trabzonspor, 10'unda RAMS Başakşehir galip gelirken 10 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.



Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 53 gol atarken kalesinde 41 gol gördü.









- Trabzon'da en çok beraberlik



Trabzon'da iki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada taraflar, en fazla beraberlikle sahadan ayrıldı.



Bordo-mavili takım, sahasında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.



Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 19 gol atarken 18 gol yedi.









- Bu sezon üçüncü karşılaşma



İki takım, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.



Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 4-3 kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası grup maçında da deplasmanda 4-2 galip gelmişti.



Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon da rakibini 3-0 mağlup etmişti.



Trabzonspor, genç teknik adam ile RAMS Başakşehir karşısında 3 resmi karşılaşmada da galip gelmeyi başardı.

