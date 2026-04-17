        Trabzon'da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi kapılarını yeniden sanata ve sanatseverlere açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 22:45 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir kapalı bulunan merkez kapılarını yeniden kültür ve sanat etkinliklerine açtı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon'un kültür ve sanat altyapısını güçlendiren bu tür yatırımların, şehrin sosyal ve kültürel gelişimi açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

        Şahin, merkezin yeniden kapılarını açmasıyla birlikte sanatseverlerin daha fazla etkinlikle buluşacağına inandığını belirterek, emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un kültür ve sanat hayatına değer katan bu önemli merkezin yeniden hizmete açılmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi, geçmişte olduğu gibi bugün de sanatın, özellikle tiyatronun gelişimine katkı sağlayacak kıymetli bir buluşma noktası olacaktır. Trabzon'un tarihini anlatan 'Muhacirlik' gibi anlamlı bir oyunla açılışın yapılması da ayrıca değerlidir." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, merkezin yeniden tiyatro oyunlarıyla buluştuğunu aktararak, eski Trabzon Belediye Başkanı merhum Orhan Karakullukçu'nun girişimleriyle şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamak amacıyla düşünülmüş önemli bir merkez olduğunu belirtti.

        Genç, şehirde aktif olarak faaliyet gösteren çok sayıda tiyatro grubunun olduğunu ve bu tür mekanların onların varlığını sürdürebilmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Daha büyük bir kültür ve sanat merkezini Trabzon'a kazandırmak için çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Genç, "Proje aşamasında olan kültür merkezimizle birlikte şehrimizin kültür ve sanat altyapısını daha da güçlendireceğiz. Bu açılışın Trabzon'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Trabzon Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Trabzon Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen programın açılışı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Muhacirlik" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        "Karşı tarafın medya oyunlarına itibar etmemelidir"
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor'da Taha Emre İnce, dizinden operasyon geçirdi
        Trabzonspor'da RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gastronomi sempozyumuna "tomara tavası" damga vurdu
        Trabzon'da Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kuruldu
