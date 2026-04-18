Vali Şahin yapımı devam eden Şehir Hastanesinde incelemede bulundu

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.



Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Vali Şahin'in, beraberinde TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen ve diğer yetkililerle çalışmanın yapıldığı alanı incelediği belirtildi.



Trabzon Şehir Hastanesinin 900 yatak kapasitesine sahip olduğu işaret edilen açıklamada, "Şehrimize değer katacak bu önemli sağlık yatırımının son durumu hakkında bilgi alarak yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdik." ifadelerine yer verildi.





