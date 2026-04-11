Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağında mukavemet etabı yapıldı

        Trabzon'da düzenlen PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağı kapsamında mukavemet etabı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından PETLAS sponsorluğunda, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde pilotlar, Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy mevkisinde bir araya geldi.

        Hazırlıklarını tamamlayan pilotlar, 11 kilometrelik parkuru dört etap halinde en kısa sürede bitirebilmek için mücadele etti.

        Zorlu parkurlarda özel tasarlanmış araçlar zaman zaman zor anlar yaşadı, araçları arızalanan bazı pilotlar ise etabı tamamlayamadı.

        Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri ve Spor Takip Değerlendirme Şube Müdürü Faruk Asma, yaptığı açıklamada, daha önceki yıllarda da off-road yarışlarının Trabzon'da yapıldığını hatırlatarak, "Adrenalin yüksek, seyirciler de aynı heyecanı yaşıyor. Copilotlarla beraber farklı illerden 44 sporcu yer alıyor. İnşallah güzel bir organizasyon olur." dedi.

        Asma, yarın yapılacak seyirci etabının daha heyecanlı geçeceğini belirterek, vatandaşları seyirci etabını izlemeye davet etti.

        Yarışlara Samsun'dan katılan Alperen Köroğlu, yarışmanın çok heyecanlı ve zor bir etaptan oluştuğuna işaret ederek, "Sis ve kardan dolayı araçlar çok zorlanıyor, çok tehlikeli. Ciddi zorluklar yaşıyoruz ama bugünü bitirip yarın seyirci etabına çıkmaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Denizli'den gelerek eşiyle birlikte direksiyon başına geçen Serkan Bayık, geçen yıl katıldıkları yarışta birincilik elde ettiklerini söyledi.

        Bayık, Trabzon'un off-road yapmaya uygun bir coğrafya olduğuna işaret ederek, eşiyle birlikte yarışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Özge Dila Bayık da geçen yılın şampiyonu olarak organizasyona katıldıklarını hatırlatarak, etapların zorluğunun yanında keyifli geçtiğini aktardı.

        Kadınların her yerde olabileceğini göstermeyi amaçladığını vurgulayan Bayık, "Onlar her yerde olabilirler, hiç korkmaya gerek yok. Keyifli eğlenceli inşallah sayımız daha çok artar. Herkesi bekliyorum." diye konuştu.

        Bayık, araçlara merakının çocukluktan geldiğine değinerek, off-road yarışlarını izlerken eşiyle birlikte bu spora yapmaya karar verdiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
