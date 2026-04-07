Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor'da hedef dış saha başarısını sürdürerek yoluna devam etmek

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, dış sahadaki başarılı sonuçlarıyla da dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ligde geride kalan 28 haftada topladığı 63 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 1 puan, aynı puana sahip Fenerbahçe'nin de averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, dış sahada ise 32 puan ile en fazla puan toplayan takımın konumunda bulunuyor.

        Karadeniz ekibi, 11 Nisan Cumartesi günü Corendon Alanyaspor karşısında dış sahadaki başarısını sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.




        - İç sahadan 1 puan daha fazla topladı

        Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 32 puan elde etti.


        Bordo-mavili takım, iç sahada ise 14 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi ile 31 puan elde ederek dış saha puanının 1 puan daha az topladı.




        - 106 gündür bileği bükülmüyor

        Trabzonspor, ligde son deplasman yenilgisini 106 gün önce Gençlerbirliği karşısında 4-3'lük sonuçla aldı.

        İlk yarının son haftasında oynanan karşılaşmada aldığı mağlubiyetin ardından Karadeniz ekibi, son 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

        Bordo-mavililer, son 4 deplasman maçından galibiyetle ayrıldı.




        - Galibiyet serisini 7'ye çıkarma hesapları

        Galatasaray galibiyetiyle ligde 161 hafta sonra art arda 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

        Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisine 1 adım daha yaklaşmak istiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
