Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'un 103 yıllık futbol kültürüne sahip ilçesinde müze hazırlıkları

        ENES SANSAR - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 1923'te Sebat İdman Yurdu adıyla kurulan ve bu sezon Nesine 2. Lig'e Sebat Gençlikspor olarak yükselen kulüp, kendi müzesinde tarihini sergilemeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 11:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuruluşunun ardından bölgesel futbol liglerinde mücadele eden ilçe takımı, 1940'lı yıllarda Akçaabat Gençlik adını aldı.

        Daha sonra Sebat Gençlik olarak profesyonel liglerde kendini gösteren Karadeniz ekibi, 1977-1978 sezonunda 2. Lig'e çıktı.

        İsim değişikliğini 1990'da Akçaabat Sebatspor adıyla sürdüren kulüp, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Süper Lig'de mücadele etti.

        Süper Lig'in ardından düşüş gösteren kulüp, bölgesel amatör lige gerilemesinin ardından 2018'de Sebat Gençlikspor adıyla yeni bir sayfa açtı.

        Amatör ligde mücadeleye başlayan Sebat Gençlikspor, bu yıl ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Nesine 2. Lig'e yükseldi.




        - "Sebatspor olarak devam edeceğiz"

        Sebat Gençlikspor Kulüp Başkanı Atalay Armutçu, AA muhabirine, ilçede futbola olan ilginin, Şenol Güneş ve Cemil Usta gibi önemli oyuncuları Türk futboluna kazandırdığını söyledi.

        Futbol kültürünü yaşatmayı kendilerine görev edindiklerini dile getiren Armutçu, "Sebat İdman Yurdu 1923'te kurulmuş bir kulüp. İsim değişiklikleri oldu. Sebat İdman Yurdu, İdman Yurdu Sebat, Sebat Gençlik, Sebatspor, Akçaabat Sebatspor ve bugün yeniden Sebat Gençlikspor oldu. Bir ay sonra yeniden isim değişikliğine gitmeyi düşünüyoruz. Sebatspor olarak devam edeceğiz." dedi.

        Armutçu, ilçenin sahip olduğu futbol geçmişinin önemli bir kazanım olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Burada sadece futbolcu değil, insan yetiştiriyoruz. Buradan çok hocalar, başkanlar, yöneticiler, futbolcular çıktı. Bu ekol, bu kültür yıllardır devam etti ve devam edecek. Biz de kendimizi bunun bir görevlisi gibi hissediyoruz. Bu kültürü devam ettirmenin peşindeyiz, bunu yaşatacağız. Çünkü gerçekten buna ihtiyaç var."




        - "Yeter ki sporcu olsunlar, spor ahlakını kazansınlar"

        Herkesin iyi futbolcu olamasa da iyi ahlaklı olabileceğini vurgulayan Armutçu, şöyle devam etti:

        "Bizim altyapımızda 350'ye yakın oyuncu var. Gelecek adına hepsi iyi futbolcu olacak A takıma yükselecek gibi bir şey yok. Yeter ki sporcu olsunlar, spor ahlakını kazansınlar. Onlara bunu kazandırdığımız zaman biz kazanmış olacağız, asıl amacımız budur. Şampiyonluklar gelip geçicidir. O arkadaşımız, 'ben Sebat'tan yetiştim, o kültürü aldım, ben iyi insan oldum' derse, biz çok mutlu oluruz."




        - Kulüp tarihini yaşatacak müze oluşturuluyor

        Armutçu, kulüp binasında geçmişte alınan kupalar, madalyalar, fotoğraflar ve belgelerin yer alacağı müzenin oluşturulması için başlattıkları çalışmalarda sona geldiklerini belirtti.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde dizayn edilen müzeye kulüp tarihindeki her şeyi koymak istediklerini ifade eden Armutçu, "Burada Sebat kültürünü yaşattığımız için bulabildiğimiz en eski, 1923'ten sonra olan bütün kupaları toparlamaya çalışıyoruz. Çağrı da yaptık. Yine çağrı yapıyorum. Elinde kulübün tarihiyle ilgili herhangi bir evrak, doküman ne varsa buraya getirsinler buraya koyalım, herkes görsün." diye konuştu.

        Armutçu, müzenin yaklaşık 1 aylık süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        İşte kupada yarı final programı!
        İşte kupada yarı final programı!
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Trabzon Valisi Şahin, heyelan bölgesinde inceleme yaptı
        Trabzon Valisi Şahin, heyelan bölgesinde inceleme yaptı
        Sümela Manastırı'nda kritik hat mercek altında
        Sümela Manastırı'nda kritik hat mercek altında
        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day, memleketi Trabzon'da anıldı
        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day, memleketi Trabzon'da anıldı
        Trabzon'da 27 yaşındaki gençten 12 gündür haber alınamıyor Gencin kaybolmad...
        Trabzon'da 27 yaşındaki gençten 12 gündür haber alınamıyor Gencin kaybolmad...
        Trabzon'da heyelan; mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Trabzon'da heyelan; mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Trabzon'da yunus balığı ölümleri Sürmene ve Ortahisar ilçelerinin ardından...
        Trabzon'da yunus balığı ölümleri Sürmene ve Ortahisar ilçelerinin ardından...