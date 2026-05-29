Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da bayramlaşma töreninde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz, bayramları inşallah bu huzur içerisinde geçirmeye, varsa küskünlüklerimiz, dargınlıklarımız, onları da ortadan kaldırmaya inşallah vesile kılacağız." dedi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği zamanlar olduğunu söyledi.



Bayramların aynı zamanda bir teslimiyet olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Hazreti İbrahim'in inancıdır. Hazreti İsmail'in kayıtsız şartsız teslimiyetidir. Biz de Rabb'imize bu anlamda bir teslimiyet yaklaşımı içerisinde Kurban Bayramı'mızı idrak etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin genelinde genel anlamda huzur içerisinde geçen bir bayram var. Memleketimizde de bu şekilde. Biz, bayramları inşallah bu huzur içerisinde geçirmeye, varsa küskünlüklerimiz, dargınlıklarımız, onları da ortadan kaldırmaya inşallah vesile kılacağız." diye konuştu.



Uraloğlu, bayram dolayısıyla seyahat edenlerin gidecekleri yere sorunsuz şekilde ulaşmaları için ekiplerin görevleri başında olduğunu belirterek, "Memleketlerine seyahat eden vatandaşlarımız vardı. Biz, her türlü önlemi almıştık ve onlar seyahat ettiler. Şimdi geri dönüşler yavaş yavaş başladı. Mutlaka bizim ekiplerimiz yollarda, vatandaşlarımıza kurallara, kaidelere uyarak gidecekleri yerlere salimen gitmelerine gayret edeceğiz. Rabb'im nasip etsin inşallah. Allah Teala, tekrar bizleri güzel bayramlarda sağlık, huzurla, mutlulukla inşallah buluştursun." ifadelerini kullandı.



Bakan Uraloğlu, bayramın başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki insanların özgürlüğüne vesile olmasını dileyerek, İslam aleminin bayramını tebrik etti.



Törene Vali Yardımcısı Ercan Öter, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

