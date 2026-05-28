Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final
Giriş: 28.05.2026 - 20:36 Güncelleme:
Salon:HayriGür
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Alper Özgök
Trabzonspor: Reed 28, Alican Güney, Berk Demir 2, Hamm 15, Taylor 12, Girard, Tinkle 10, Batu Bircan, Yeboah 10, Ege Arar 1, Dorukhan Engindeniz
Bahçeşehir Koleji: Homesley 27, Flynn 24, İsmet Akpınar 9, Williams 9, Mitchell 3, Furkan Haltalı 2, Ahmet Arda Aydın, Ponitka 2, Cavanaugh 8, Hale 10
1. Periyot: 22-29
Devre: 48-48
3. Periyot: 64-74
TRABZON
