Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda "eksik kamera kayıtları" tespiti yer aldı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin dosyaya giren görüntü inceleme raporunda "eksik kamera kayıtlarının bulunduğu, kamera operatörünün standart dışına çıkarak araçları takip ettiği ve kısa bir süre boş alanı çektiği" tespitleri yer aldı.



Raporda, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 5 Ocak 2020'de saat 12.21'de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınmayan Gülistan Doku'nun bulunması çalışmaları kapsamında 304 saat 34 dakikalık kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenerek dosya kapsamında detaylı bir görüntü inceleme raporunun oluşturulması talimatı alındığı belirtildi.



Farklı noktalardan sabit ve hareketli kameraların görüntüleri ile plaka tanıma sistemi kayıtlarının incelendiği ifade edilen raporda, kamera kayıtlarının yapılan ayrıntılı incelemesinde dosyanın aydınlatılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilen hususlara işaret edildi.





Raporda, Gülistan Doku ve arkadaşı Zeinal A. ile Mustafa Türkay Sonel ve bazı arkadaşlarının 4 ve 5 Ocak 2020'de kameralara yansıyan bazı görüntülerinden fotoğraflara yer verildi.



Raporda, 20.52'de Gülistan Doku'nun çalıştığı kafeden ayrılan 6 erkeğin bir otomobilin arkasında toplandıkları, bu kişilerden bazılarının dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Umut A. ve Uğurcan A. olduklarının teşhisinin yapıldığı kaydedildi.



- Kamera operatörü standart dışına çıkmış



Güvenlik kamera kayıtlarında 22.32'de kamera operatörünün standart dışına çıkarak 15 Temmuz Bulvarı'ndan dönen iki aracı yakınlaştırarak takip ettiği ve bu araçların park halindeki 19 AU 212 plakalı aracın olduğu sokağa dönüş yaptığı belirtilen raporda, 22.33'te 19 AU 212 plakalı aracın önündeki iki kişiden birinin stadyum yönüne hareket ettiği, 22.34'te kamera operatörünün yeniden rutin hareketlerinin dışına çıkarak boş alanı çektiği, 22.35'te kamera operatörünün standarda döndüğü ve 22.54'te SUV aracın olduğu değerlendirilen bölgede hiçbir aracın bulunmadığı ifade edildi.



Doku'nun 5 Ocak 2020'de 11.01'de kaldığı evden ayrılarak Zeinal A'nın çalıştığı kafeye 11.06'da geldiği ve 11.11'de kafe önünde ayakta konuşmaya başladıkları ifade edilen raporda, Doku'nun 11.19'da kafeden ayrılarak yolun karşısına geçtiği, 11.20'de Valilik karşısındaki minibüs durağında beklemeye başladığı, 11.29'da Elazığ istikametine devam eden minibüse bindiği, minibüsün 11.39'da Elazığ istikametinden dönüş yaparak akaryakıt istasyonuna girdiği ve 11.47'de buradan çıkarak Tunceli merkeze devam ettiği kaydedildi.



Raporda, Sarı Saltuk Köprüsü üzerinde oturur şekilde kafasında kapüşon olan kişinin Gülistan Doku olduğu değerlendirilen, tarih ve saati belli olmayan araç içi kamera görüntüsünün ekran fotoğrafı da yer aldı.



- Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı değerlendirilen araç, 5 Ocak'ta Doku'nun çalıştığı kafenin önünde



Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı değerlendirilen 06 SNL 10 plakalı aracın 5 Ocak 2020'de saat 12.18'de Gülistan Doku'nun çalıştığı kafenin önüne park ettiğine dair görüntü kaydının fotoğrafının bulunduğu raporda, aracın 12.53'te buradan hareket edip 13.09'da Valilik Konutu'na giriş yaptığı bilgisi yer aldı.



Raporda, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesiyle ilgili şunlar kaydedildi:



"Dosya kapsamında şüpheli şahıslar Engin Y. (Zeinal'ın üvey babası) ve Zeinal A'nın ikametinin karşısında bulunan işletmeden 4 Ocak 2020'de kayıt alınmış iken 5 Ocak 2020'deki kaydın alınmadığı, eksik kamera kayıtlarının bulunduğu (19 AU 212 plakalı aracın 4 Ocak 2020'de eve dönüş saatini gösterir kaydı), kayıp Gülistan Doku'nun çalıştığı kafeden sadece 30 dakikalık kaydın alındığı, kafe içerisinde bulunan üst kat ve diğer kamera kayıtlarının olmadığı, kamera kayıtlarının bazılarının konu ile ilgili olarak alınmadığı (150 saatlik kamera kaydı) tespit edilmiştir."

