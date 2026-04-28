Tunceli'de boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğunu kurtaran polisler ödüllendirildi

Tunceli boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğunu kurtaran polis memurlarına, Valilikte düzenlenen törende başarı belgesi verildi. Kentte 3 gün önce Pülümür Çayı'nın Örenönü Tabiat Parkı mevkisinde boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğunu kurtaran 2 polis memuruna ödül verilmesi için Valilikte program düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, makamında kabul ettiği polislere, örnek davranışlarından dolayı başarı belgesi verdi. Programa, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.