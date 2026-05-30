        Tunceli'de dağda sakatlanan kadın sedyeyle 2 kilometre taşınıp hastaneye ulaştırıldı

        Tunceli'de dağda sakatlanan kadın sedyeyle 2 kilometre taşınıp hastaneye ulaştırıldı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gezmek için gittiği dağlık alanda ayağı sakatlanan kadın, sedyeyle 2 kilometre taşındıktan sonra ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 18:26 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Ağaçpınar köyü mevkisindeki ters laleleri görmek için dağlık alana giden 55 yaşındaki Birsen B, patikada yürürken ayağını burktu.

        Yürümekte zorluk çeken Birsen B'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Birsen B, sedyeyle yaklaşık 2 kilometre taşınarak köyde bekletilen ambulansa getirildi.

        Birsen B, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

