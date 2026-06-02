Uşak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hakkı Kürşat Kantaroğlu (73) yönetimindeki 35 CMJ 724 plakalı otomobil, Ortabağ köyü yakınlarında tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne, eşi Funda Kantaroğlu (66) ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hakkı Kürşat Kantaroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

