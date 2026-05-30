Uşak'ta refüje çarptıktan sonra bariyerlerin arasında sürüklenen cipteki 1 kişi öldü

Uşak'ta refüje çarptıktan sonra bariyerlerin arasına girerek bir süre sürüklenen cipteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



N.Ş. (34) yönetimindeki 61 KS 461 plakalı cip, Uşak-İzmir kara yolu Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.



Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin arasına giren araç, bir süre sürüklendikten sonra durabildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu konumunda bulunan Avni Ş'nin (43) hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada yaralanan sürücü N.Ş. ile G.Ş. (30) ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Avni Ş'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

