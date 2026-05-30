        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta refüje çarptıktan sonra bariyerlerin arasında sürüklenen cipteki 1 kişi öldü

        Uşak'ta refüje çarptıktan sonra bariyerlerin arasına girerek bir süre sürüklenen cipteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 10:11 Güncelleme:
        N.Ş. (34) yönetimindeki 61 KS 461 plakalı cip, Uşak-İzmir kara yolu Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin arasına giren araç, bir süre sürüklendikten sonra durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu konumunda bulunan Avni Ş'nin (43) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücü N.Ş. ile G.Ş. (30) ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Avni Ş'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

