Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 30.05.2026 - 19:54 Güncelleme:
Ö.V.K. (21) yönetimindeki 64 AEK 050 plakalı otomobil, Karaağaç Mahallesi yakınlarında R.V. (28) idaresindeki 64 ADK 516 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile S.P. (21), M.Ş. (20) ve D.Ç. (27) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
