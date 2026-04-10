        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Van'da açılış töreninde konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz bütün çocuklarımızın eğitime erişim hakkını eşit ve adil bir şekilde temin etmeye çalışıyoruz. Ana felsefemiz şu, bütün çocuklar özeldir. Bütün çocukların ayrım gözetmeksizin aynı eğitime erişim hakkı var ve bunu temin etmemiz gerekir." dedi.

        Giriş: 10.04.2026 - 19:46 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Van'da açılış töreninde konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz bütün çocuklarımızın eğitime erişim hakkını eşit ve adil bir şekilde temin etmeye çalışıyoruz. Ana felsefemiz şu, bütün çocuklar özeldir. Bütün çocukların ayrım gözetmeksizin aynı eğitime erişim hakkı var ve bunu temin etmemiz gerekir." dedi.

        Bakan Tekin, Van'daki programları kapsamında yapımı tamamlanan Van Olgunlaşma Enstitüsü Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi.

        Binayı gezerek görevlilerden bilgi alan Tekin, kadınların hazırladığı yöresel ürünleri inceledi, dokuması tamamlanan bir kilimin kesimini yaptı.

        Ardından Selahaddin Eyyubi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Tekin, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 4 yıl önce başlatılan "Kitap Van Projesi"ni inceledi, dağıtılan kitaplar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılış törenine katılan Tekin, burada yaptığı konuşmada, bütün insanların başta yaşama hakkı olmak üzere temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almak için devlet adamı sorumluluğuyla hareket etmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Özel gereksinimli çocukları çok önemsediklerini belirten Tekin, "Özel çocuklarımızın eğitime erişimini sağlayacak tedbirleri almaya özen gösteriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel çocuklarımızın eğitimi ile ilgileniyoruz. Bu çocuklarımızın bakımıyla ilgili kısımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Tedavi ve sağlıkla ilgili hizmetler Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel çocuklarımızın eğitime erişim hakkını ve sağlıklı bir ortamda eğitim alma haklarını temin etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından tespiti yapılan ve raporları hazırlanan çocukların yaşlarına göre okul ve sınıflara yerleştirildiğini anlatan Tekin, şöyle devam etti:

        "Çocuklarımız, Rehberlik Araştırma Merkezi raporlarımızın verilerine göre kendileri için hazırlanmış okullarda eğitimlerini alırlar. Bunlara ilave olarak bilinmediği için bu kısmı özellikle söylemek istiyorum, bazı çocuklarımıza evinde eğitim veriyoruz. Yine çocuklarımızın durumuna göre bazı çocuklarımıza ise hastanelerde Sağlık Bakanlığı ile beraber eğitim öğretim veriyoruz. Yani şöyle özetleyeyim, biz bütün çocuklarımızın eğitime erişim hakkını eşit ve adil bir şekilde temin etmeye çalışıyoruz. Ana felsefemiz şu, bütün çocuklar özeldir. Bütün çocukların ayrım gözetmeksizin aynı eğitime erişim hakkı var ve bunu temin etmemiz gerekir. Bugün de burada özel çocuklarımız için hazırlanmış bir kampüste mesleki eğitim anlamında onlara katkı sunacak güzel bir kampüsün açılışını yapıyoruz. Bunu sağlayan, ortamı oluşturan başta Valimiz olmak üzere Van'ın siyasetçilerine, milletvekillerine, AK Parti İl Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürlerimize ve burada bu çocuklarımıza hak ettikleri özel eğitimi verecek öğretmen arkadaşlarımıza huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

        Van Valisi Ozan Balcı ise "Devletimiz, Allah'a şükür milletinin her zaman yanında. Engelli çocuğu, yaşlısı, genci yalnız bırakmıyor. Bu, bir engellinin yükünü alma projesidir. Engelli kardeşlerimizin yanında olma projesidir. Bu yüzden anlamlıdır. Bu okullar sadece Van'ımıza değil inşallah bölgemize de hizmet edecek." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını gerçekleştiren Tekin, okulu gezdi, öğretmenlerle toplantı yaptı.

        Daha sonra Uygulama Oteli'ne geçen Tekin, burada Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve bazı kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

