Van'da 4 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Mart-5 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 540 gram sentetik uyuşturucu ve 4 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.



Gözaltına alınan bir şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

