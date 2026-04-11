Van'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı başladı
Tuşba Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen sınava 3 bin 112 ortaokul ve lise öğrencisi katılıyor.
İki gün sürecek sınavda öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne girmek için bilgisayar başında ter dökecek.
Sınav sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, atölyelerde 3 yıl boyunca başta yapay zeka olmak üzere robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, siber güvenlik ve elektronik teknolojileri gibi konularda eğitim alacak.
