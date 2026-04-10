Van'da "Gençler Sporda, Gelecek Emniyette Mini Futbol Turnuvası" düzenlendi
Van'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında "Gençler Sporda, Gelecek Emniyette Mini Futbol Turnuvası" düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce mini futbol turnuvası düzenlendi.
İpekyolu Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 16 takım katıldı.
Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Kaplanoğlu tarafından verildi.
