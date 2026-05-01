Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Van'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 17:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Yeni Nurşin Camisi avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, filoya yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

        Platformun dönem sözcüsü Ahmet Faruk Çevik, burada yaptığı açıklamada, Akdeniz dalgalarının sadece Sumud teknelerini değil, umudu ve mücadeleyi taşıdığını ifade etti.

        Çok sayıda gemi ve teknenin şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ettiğini belirten Çevik, "Onlarca gemi ise yola çıkmayı bekliyor. Zulüm, tarihin hiçbir döneminde sürekli olamadı, zalimler hep kaybetti, hep zelil oldu. İsrail ve destekçileri de asla amacına ulaşamayacak. Yaklaşan sonlarını engelleyemeyecek, zulümlerinin hesabını vermekten kaçamayacaklar." diye konuştu.

        Beytülmakdis Öncüleri Derneği üyesi ve Filistin araştırmacısı Dr. Muhammed Bioud ise "Gazze, Mescid-i Aksa'yı savunuyordu. Gazze, İslam topraklarının başkentlerini savunuyordu. Halen tüm İslam topraklarını savunuyor. Bunun için dünyadaki tüm hürler olarak onlarla birlikte durmalıyız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu

        Benzer Haberler

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Van'da düzenlenen 1 Mayıs mitingin...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Van'da düzenlenen 1 Mayıs mitingin...
        Hatimoğulları: Şu çok net bilinmeli ki, barış nehri akacak
        Hatimoğulları: Şu çok net bilinmeli ki, barış nehri akacak
        Van'da Sumud Filosu'na yapılan saldırı kınandı
        Van'da Sumud Filosu'na yapılan saldırı kınandı
        Van Geri Gönderme Merkezi'nde KBRN tatbikatı yapıldı
        Van Geri Gönderme Merkezi'nde KBRN tatbikatı yapıldı
        Milli sporcuların yüksek irtifa durağı Van oldu: Şampiyonalar öncesi güç de...
        Milli sporcuların yüksek irtifa durağı Van oldu: Şampiyonalar öncesi güç de...
        Kar örtüsünün kalkmasıyla yeşeren meralar binlerce koyuna ev sahipliği yapı...
        Kar örtüsünün kalkmasıyla yeşeren meralar binlerce koyuna ev sahipliği yapı...