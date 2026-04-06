Van'da kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında silah, mühimmat ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Mart-5 Nisan'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 15 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 2 bin 55 paket sigara, 1785 litre akaryakıt, 15 litre etil alkol, tabanca, 11 tabanca fişeği, silah şarjörü ve 10 sikke ele geçirildi.



Gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

