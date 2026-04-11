Van'da kayalıklarda mahsur kalan eşek kurtarıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan eşek, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Amik Kalesi yakınlarındaki kayalıklarda bir eşeğin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun süredir kayalıkta mahsur kaldığını tespit ettiği eşeği kurtardı. Eşek, sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.