        Van'da Müzeler Günü programı düzenlendi

        Van'da "Müzeler Bölünmüş Dünyayı Birleştiriyor" temasıyla Müzeler Günü programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Van Müze Müdürlüğünce müzenin konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Müze Müdürü Bülent Demir, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Anadolu'da müzeciliğin temellerinin Selçuklular döneminde atıldığını belirten Demir, bu anlayışın bulunan eserlerin Eski Konya'nın yer aldığı höyüğü çevreleyen surların etrafına düzenli şekilde dizilmesiyle başladığını ifade etti.

        Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra ele geçirilen eserler için sarayda özel bir bölüm ayırmasının ve Yavuz Sultan Selim'in doğu seferi sonrası kutsal emanetler başta olmak üzere birçok eseri saraya getirmesinin, Türk müzeciliğinin gelişimine önemli katkı sağladığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda Bakanlığımıza bağlı müzelerimiz içinden bazılarının Avrupa'da yılın müzecilik ödülünü alması, ülkemizde çağdaş müzecilik anlayışının zaman içinde ne denli geliştiğinin çok açık bir göstergesidir. Bu yılın Müzeler Günü teması olan 'Müzeler Bölünmüş Dünyayı Birleştiriyor' anlayışı, günümüz dünyasının en önemli gerçeklerinden birine dikkati çekmekte, kültürün, sanatın ve tarihin insanları bir araya getiren evrensel gücünü bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır. Günümüz dünyası, yaşanan savaşlar, göçler, kültürel ayrışmalar, ekonomik eşitsizlikler ve iletişim kopukluklarıyla zor bir dönemden geçerken, müzeler insanları ortak bir geçmiş etrafında buluşturan en güçlü kurumlardan biri haline gelmekte, kültürün, sanatın ve tarihin insanları bir araya getiren evrensel gücünü bir kez daha bizlere göstermektedir."

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu ise bu yıl Müzeler Haftası'nın "Müzeler Bölünmüş Dünyayı Birleştiriyor" temasının oldukça güçlü bir mesaj taşıdığını belirtti.

        Bugünün dünyasında, insanları birbirine yaklaştıran ortaklıklardan çok, ayıran çizgilerin daha görünür hale geldiğini ifade eden Terzioğlu, şöyle konuştu:

        "Böyle bir dünyada müzelerin nasıl birleştirici bir rol üstlenebileceği üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bence bunun cevabı, müzelerin yalnızca geçmişi sergileme mekanları olmamasında saklı çünkü müzeler bize insanlık tarihinin aslında sandığımız kadar keskin sınırlarla ilerlemediğini hatırlatan mekanlardır. Bir sanat eserine, bir mimari parçaya ya da arkeolojik bir buluntuya dikkatle baktığınızda çoğu zaman yalnızca ait olduğu kültürü değil, başka kültürlerle kurduğu ilişkileri de görürsünüz. Bir seramik formunda uzak coğrafyaların etkileriyle karşılaşabilir, bir bezeme anlayışında kültürel dolaşımın izlerini okuyabilirsiniz. Küçük bir buluntu bile düşündüğünüzden çok daha geniş temas ağlarını işaret edebilir."

        Sunumlarla devam eden programa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

