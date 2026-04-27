Van'da Yeşilay ekipleri bağımlılığı önlemek için sahada

ORHAN SAĞLAM - Yeşilay Van Şubesinde görevli uzmanlar ve gönüllüler, "Esnaf Elçiler" projesi kapsamında kent merkezinin yanı sıra ilçeleri dolaşarak yıl başından bu yana yaklaşık 1000 esnafa bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verdi, destek talebinde bulundu.



Van'da Yeşilay bünyesinde çalışma yürüten uzmanlar ve gönüllüler, bağımlılıktan kurtulmak için merkeze başvuranlara psikososyal destek verirken, sahada da bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.



Okullarda, camilerde, kurslarda ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla buluşan ekipler, alkol, uyuşturucu, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığına ilişkin bilgilendirici içerikler ve broşürler dağıtıyor.



Bağımlılıkla mücadeleyi toplumun tüm kesimlerine yaymak için başlatılan "Esnaf Elçiler" projesi kapsamında kent merkezi ve ilçelerde esnafı ziyaret eden ekipler, iş yeri sahipleriyle görüşerek destek talebinde bulunuyor.



Yılbaşından bu yana yaklaşık 1000 esnafı ziyaret eden uzmanlar ve gönüllüler, yürütülen projelerle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.



Bağımlılıkla mücadele yöntemlerinin anlatıldığı ziyaretlerde risk grubunda olduğu belirlenen bireyler de ücretsiz destek almaları için Yeşilay Danışmanlık Merkezine yönlendiriliyor.



- "Dijital bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla tüm esnafımızı bilgilendirdik"



Yeşilay Şube Sorumlusu Dilvin Güngör, AA muhabirine, Yeşilay tarafından başlatılan bağımsızlık seferberliği kapsamında il ve ilçelerde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Gönüllülerle sahada aktif rol aldıklarını ifade eden Güngör, "Yeşilay'ın faaliyetlerini anlatmak için esnafı ve evleri dolaşmaya devam ediyoruz. Kent merkezinin yanı sıra çalışmalarımızı ilçelerde de sürdürüyoruz. İlk durağımız Gevaş ilçesi oldu, çarşıyı gezdik. Esnafımıza Yeşilay'ı ve projelerimizi anlattık, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne yönlendirme yaptık. Son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle dijital bağımlılığa da dikkat çekmek amacıyla tüm esnaflarımızı bilgilendirdik." diye konuştu.



Amaçlarının bağımlılık konusunda vatandaşları ve esnafı bilgilendirmek olduğunu dile getiren Güngör, şunları kaydetti:



"Başlatmış olduğumuz 'Esnaf Elçiler' projesi kapsamında merkezdeki esnafımızı gezdik ve bu projeyi ilçelere yaymak istedik. İlçedeki eczaneleri dolaştık, Yeşilayın yaptıklarını anlattık. Bu proje kapsamında şu ana kadar 1000 esnafımızı dolaştık, bunun 197'sini eczaneler oluşturdu ve bazıları elçimiz oldu. Bağımlılarımızın ilk uğrak noktalarından biri de eczaneler oluyor, buralarda da kapsamlı bilgi verdik. İş yeri sahiplerinden çok olumlu dönüşler aldık. Çevrelerindeki bağımlıları bizlere yönlendirdiler."



- "Esnaflarımızın duyarlılığı bizi ziyadesiyle mutlu etti"



Gevaş ilçesindeki Yeşilay temsilcisi Necat Kaçmaz ise "Yeşilay temsilciliğimizi ve gönüllülerimizi ilçemizde ağırladık. Burada öncelikle esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik ve Yeşilay ile ilgili bilgilendirme çalışması yaptık. Broşürler dağıttık. Esnafımızın duyarlılığı bizi ziyadesiyle mutlu etti." dedi.



Üniversite öğrencisi Mizgin Kartal da "Yeşilayı arkadaşlarım aracılığıyla tanıdım ve birçok çalışmalarına katıldım. Bugün de Gevaş ilçemizde esnafımızı gezdik. Bundan dolayı da çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

