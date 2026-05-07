Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.
Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.
Yıllardır eylemlerini sürdüren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.
Eyleme katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına, eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.
Mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:
"Yaz, kış, yağmur ve çamur demeden bu haklı mücadelemize devam ettik. Kefenimizi boynumuza sararak bu yola çıktık. Korkmadan ve geri adım atmadan bu yolda yürüyoruz, son nefesimize kadar da devam edeceğiz. Bu, bir evlat mücadelesidir, canımız yanıyor. Buradan dağdaki çocuklara sesleniyorum, gelsinler güvenlik güçlerimize teslim olsunlar. Onlar sizin kaleminizi kırdı, siz de onların silahını kırın. Biz burada hasretle ve özlemle sizi bekliyoruz."
