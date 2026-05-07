        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.


        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

        Yıllardır eylemlerini sürdüren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Eyleme katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına, eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

        Mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

        "Yaz, kış, yağmur ve çamur demeden bu haklı mücadelemize devam ettik. Kefenimizi boynumuza sararak bu yola çıktık. Korkmadan ve geri adım atmadan bu yolda yürüyoruz, son nefesimize kadar da devam edeceğiz. Bu, bir evlat mücadelesidir, canımız yanıyor. Buradan dağdaki çocuklara sesleniyorum, gelsinler güvenlik güçlerimize teslim olsunlar. Onlar sizin kaleminizi kırdı, siz de onların silahını kırın. Biz burada hasretle ve özlemle sizi bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Van'da kaçak inci kefali avlayan 7 kişiye 112 bin 742 lira ceza verildi
        Van'da iki mevsim bir arada: Yükseklerde kar mesaisi, merkezde bahar güzell...
        Van semalarında görsel şölen: Kümülüs bulutları ve Van Kalesi'nin muazzam u...
        Van'da kacak inci kefali avlayan 7 kişi suçüstü yakalandı
        Genç Yeşilay gönüllüleri, kariyer fuarını "bilinçlendirme platformu"na dönü...
        Van polisi Kariyer Fuarı'nda kullandıkları milli araçları tanıttı
