Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Yalova Haberleri

        2026 Nurettin Yüksel Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Yalova'da başladı

        2026 Nurettin Yüksel Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları, Yalova'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 16:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2026 Nurettin Yüksel Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Yalova'da başladı

        2026 Nurettin Yüksel Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları, Yalova'da başladı.

        Termal ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan şampiyonada, 1750 sporcu kendi kategorilerinde müsabakalara çıkıyor.

        Sporcular, 20 Mayıs'ta Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile 9-21 Ekim'de Hindistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takıma girebilmek için mücadele ediyor.

        Seremonide konuşan Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, yarışmaya çeşitli yaş ile kategorilerde 1750 sporcunun katıldığını belirtti.

        Bunun dışında okul sporlarında da A, B ile Yıldızlar kategorilerinde 81 ilde il, bölge ve Türkiye şampiyonaları gerçekleştirdiklerini aktaran Girgin, şöyle konuştu:

        "Okul sporlarında Türkiye genelinde federasyonumuz üçüncü sıraya yükselmiş durumda. Yaklaşık 40 bine yakın lisanslı sporcunun katılımıyla çok güçlü bir altyapı oluşturduk. Aynı zamanda organizasyon kalitemizi her geçen gün daha yukarı taşımak adına önemli yenilikleri bu dönem hayata geçirdik. Dünya şampiyonasında 8 masayla gerçekleştirdiğimiz müsabakaları ülkemizde 16 masaya çıkardık."

        Girgin; 72 hakem, 15 teknik kurulu, 6 organizasyon görevlisiyle müsabakaları gerçekleştirdiklerini belirterek, sporu daha geniş kitlelere ulaştırmayı, gençleri sporla buluşturmayı ve uluslararası başarıyı daha yukarı taşımayı hedeflediklerini söyledi.

        Şampiyonaların, milli takımın şekillenmesi adına büyük önem taşıdığına dikkati çeken Girgin, sporcuların ortaya koyacakları performans ile Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edeceğini belirtti.

        Gün içerisinde yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

        Şampiyona, 11 Nisan Cumartesi sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
