"Çatlı" filmi Yalova'da izleyiciyle buluştu

Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan sinema filmi "Çatlı" Yalova'da düzenlenen programda seyircinin beğenisine sunuldu.



Çatlı'nın 1980 darbesi sonrası yurt dışına çıkışını ve Avrupa'daki yıllarını odağına alan filmin oyuncuları ve Abdullah Çatlı'nın kızları, Yalova'daki bir sinema salonunda düzenlenen gösterimde bir araya geldi.



Yapımcılığını Safe Media'nın, kreatif yönetmenliğini ve proje sorumluluğunu Onur Tan'ın, proje danışmanlığını Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği ve senaryosunu Onur Tan ile Nevzat Erkul'un yazdığı filme Yalovalılar yoğun ilgi gösterdi.



Gösterim öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı, Yalova'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu mutluluk biraz hüzünlü bir mutluluk. Milli bir dava uğruna verilen mücadelenin bir adımı bu film. Milliyetçi filmler arasında rekor kırıyor." diye konuştu.



Çatlı'nın küçük kızı Selcen Çatlı ise setlere annesi Meral Çatlı’nın da katıldığını belirterek, oyuncu Şiva Behrouzfar'ın filmde annesini çok iyi yansıttığını ifade etti.



Filmi izleyenler arasında bulunan MHP İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan da filmin yıllar önce yapılması gerektiğini söyledi.



