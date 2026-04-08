        Çınarcıklı kadınlar 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde doğa ve tarihle buluştu

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen etkinlikte kadınlar, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla düzenlenen doğa yürüyüşünde bir araya gelerek 2 bin 400 yıllık tarihi su kanalını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Çınarcık Belediyesi tarafından "Hayatına Spor, Vücuduna Sağlık Katmak İçin Sen de Bize Katıl" sloganıyla organize edilen etkinlik, Ramazan bayramının ardından yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, uzman eğitmenler eşliğinde Teşvikiye beldesindeki parkurda doğa yürüyüşü yaptı.

        Etkinliğin en dikkat çekici durağı, Teşvikiye beldesinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen 2 bin 400 yıllık tarihi su kanalı oldu. Katılımcılar, restorasyon ve rölöve çalışmaları tamamlanan 800 metrelik bölümü gezerek bölgenin tarihi dokusu hakkında bilgi aldı.

        Yürüyüş boyunca hem spor yapan hem de sosyalleşme imkânı bulan kadınlar, doğayla iç içe vakit geçirmenin fiziksel ve ruhsal açıdan rahatlatıcı olduğunu ifade etti. Birçok katılımcı için bu etkinliğin sağlıklı yaşam adına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

        Çınarcık Belediyesi yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, düzenli fiziksel aktiviteyi yaygınlaştırarak toplum sağlığına katkı sunmayı ve kent genelinde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Katılımın her geçen gün artmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden yetkililer, benzer programların periyodik aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

