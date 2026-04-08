Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 08.04.2026 - 13:46
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
