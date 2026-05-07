Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta köy yolunda bulunan maymun koruma altına alındı

        Yozgat'ta köy yolunda bulunan maymun koruma altına alındı

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde vatandaşlar tarafından köy yolunda bulunan maymun koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 09:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta köy yolunda bulunan maymun koruma altına alındı

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde vatandaşlar tarafından köy yolunda bulunan maymun koruma altına alındı.

        Karayakup köyü yolu üzerinde maymun gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, maymunu alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan "Rhesus" ya da "Hint şebeği" olduğu değerlendirilen maymun, merkezde sağlık kontrolünden geçirilerek koruma altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        PSG, Münih'te final biletini aldı!
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Trump Papa'yı yeniden eleştirdi
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
        Doğuda sağanak yağmur bekleniyor, batıda sıcaklıklar artıyor
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!

        Benzer Haberler

        Sorgun İlçe Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı
        Sorgun İlçe Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta üniversite öğrencileri serebral palsili çocuklar için giysi proje...
        Yozgat'ta üniversite öğrencileri serebral palsili çocuklar için giysi proje...
        Doğadan topladığı ağaç parçalarını dekoratif ürünlere dönüştürüyor
        Doğadan topladığı ağaç parçalarını dekoratif ürünlere dönüştürüyor
        Öğretmenevini önce rölyef kursuna, sonra sergi salonuna dönüştürdüler
        Öğretmenevini önce rölyef kursuna, sonra sergi salonuna dönüştürdüler
        "Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze" temalı infografik yarışmasında ödüller...
        "Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze" temalı infografik yarışmasında ödüller...
        Sorgun Meslek Yüksekokulu'nda yangın tatbikatı yapıldı
        Sorgun Meslek Yüksekokulu'nda yangın tatbikatı yapıldı