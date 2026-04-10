Yozgat'ta nisanda kar yağışı etkili oldu

Yozgat kent merkezi, nisan ayında kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kentte gece başlayan sağanak, sabah saatlerine doğru yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi.

