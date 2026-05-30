Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



A.A'nın kullandığı 35 AHS 629 plakalı otomobil, Sivas-Yozgat kara yolu Sazlıdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazanın şiddetiyle otomobildeki sürücü ile yanında bulunan eşi S.A. (31), çocukları A.A. (8) ve A.A. (1) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Ağır yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Ailenin, Kurban Bayramı dolayısıyla geldikleri Akdağmadeni ilçesinden Manisa'ya döndüğü öğrenildi.

