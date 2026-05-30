Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 22:44 Güncelleme:
        A.A'nın kullandığı 35 AHS 629 plakalı otomobil, Sivas-Yozgat kara yolu Sazlıdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazanın şiddetiyle otomobildeki sürücü ile yanında bulunan eşi S.A. (31), çocukları A.A. (8) ve A.A. (1) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ailenin, Kurban Bayramı dolayısıyla geldikleri Akdağmadeni ilçesinden Manisa'ya döndüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

