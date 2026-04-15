        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan'dan arbede çıkan meclisi seçimlerine ilişkin açıklama

        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan'dan arbede çıkan meclisi seçimlerine ilişkin açıklama

        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, arbede çıkan meclisi seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

        Giriş: 15.04.2026 - 16:46 Güncelleme:
        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan'dan arbede çıkan meclisi seçimlerine ilişkin açıklama

        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, arbede çıkan meclisi seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

        Çağlayan, gazetecilere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimlerinde, oylamaya geçilene kadar herhangi bir itirazın yapılmadığını söyledi.

        Seçim öncesinde teknik detayların konuşulduğunu ve anlaşıldığını belirten Çağlayan, "(CHP'li grup) Seçimin sonucu lehinize olmadığında mızıkçılık yapmaya başladınız. İtirazınız doğal hakkınızdır ama bunun da bir yolu, bir yöntemi vardır. Kanuna, nizama, usule ve ahlaka uygun itiraz edebilirdiniz. Bu yolu denemediniz. Aniden vandallık yapmaya başladınız." diye konuştu.

        Çağlayan, yaşananların ardından olayların büyümemesi için sağduyulu davranarak salondan ayrıldıklarını dile getirerek, siyaseti düşmanlık üzerinden değil, rekabet üzerinden yürütmek istediklerini kaydetti.

        AK Partili İl Genel Meclis üyelerinin salona alınmamasını ve salonda birtakım taşkınlıklar yapılmasını "vandallık" olarak nitelendiren Çağlayan, "Bununla ilgili de İl Genel Meclis üyelerimiz şikayetlerini gerektiği gibi savcılık makamlarına iletmişlerdir." dedi.

        Çağlayan, CHP'li iki meclis üyesinin partilerinden istifa ettiğini hatırlatarak, yaşananları demokrasiyle bağdaştırmanın mümkün olmadığını ifade etti.

        İl Genel Meclisinin bugüne kadar farklı siyasi partilerden seçilmiş üyelerle uyum içerisinde çalışarak köylere hizmet götürdüğünü anlatan Çağlayan, bu yapının işleyişinin bozulmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

        Çağlayan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın seçim sonrası yaptığı açıklamalarını eleştirerek, konuyla ilgili Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun açıklama yaptığını hatırlattı.

        İl Genel Meclisi seçimlerinin valilik makamınca onaylandığını belirten Çağlayan, seçilen tüm meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

