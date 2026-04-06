Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu yaşamını yitirenler anıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün 2012'de çökmesi sonucu hayatını kaybeden 15 kişiyi anma töreni düzenlendi.



Filyos Çayı kenarında gerçekleştirilen törende, olayda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Daha sonra ölenler için Filyos Çayı'na protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.



Törene, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile ilçe protokolü katıldı.



Çaycuma'da 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu içinde 10 kişi bulunan minibüs ile 5 yaya suya düşerek akıntıya kapılmıştı. Araçtaki Seyfi Baysal ile Suat Özcan, kendi çabalarıyla kurtulmayı başarmıştı. Arama çalışmaları sonucu farklı zamanlarda 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 4 kişi ise bulunamamıştı.

