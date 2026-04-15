        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri GÜNCELLEME - Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle tedavi gören öğrenci hayatını kaybetti

        Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Yüksek ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetleriyle götürüldüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 8 Nisan'dan bu yana menenjit şüphesiyle tedavi gören Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çağla Savaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Savaş'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Karaelmas Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

        Savaş için burada helallik alındı, dua edildi.

        Çağla Savaş'ın cenazesi, daha sonra Akçabağlık Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kırat Mezarlığı'na defnedildi.

        Öte yandan gözyaşı döken baba Emrah Savaş'ın ayakta güçlükle durduğu görüldü.

        Törene katılan Vali Osman Hacıbektaşoğlu da aileye başsağlığı diledi.

        Törene Savaş'ın ağabeyi Çağrı, aynı okulda 6. sınıf öğrencisi kardeşi Çağlar Savaş ile yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Devrim Dural, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, kurum müdürleri, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Zonguldak Valiliğinden "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, sürecin hassasiyetle izlendiği, ikinci bir "menenjit şüpheli" vakanın tespit edilmediği belirtilmişti.

        Açıklamada, söz konusu durumla ilgili halk sağlığı ekiplerince okulda inceleme ve bilgilendirme çalışması yapıldığı, yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, kantin çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavinin başlatıldığı kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

