Zonguldak'ta Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Zonguldak'ta 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç ile avukatlar, valilik binası önünde buluştu. Kapkaç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Kapkaç, burada, bağımsız ve güçlü bir savunmanın hukuk devletinin temel şartı olduğunu bildirdi.



Güçlü bir savunma olmadan adil yargılanma hakkının etkin şekilde kullanılabilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Kapkaç, "Avukatlık, yargının kurucu unsurlarından biri olmanın ötesinde adalet arayışının en güçlü temsilidir. Avukatlar, yalnızca hukuki uyuşmazlıkların tarafı değil, vicdanın, hakkaniyetin ve toplumsal barışın da taşıyıcılarıdır. Bu yönüyle mesleğimiz, sadece bir meslek değil, aynı zamanda kamusal bir sorumluluk ve etik bir duruştur." diye konuştu.

