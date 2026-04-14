Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere uzmanından "endişe etmeyin" çağrısı

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere ilişkin, "Tespit ettiğimiz başka bir menenjit vakası mevcut değil. Şu anda Zonguldak ve çevresinde bir salgından bahsetmek çok doğru değil. O yüzden velilerin, halkımızın menenjit salgını varmış gibi korkmalarına, endişe etmelerine çok gerek yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 15:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pişkin, gazetecilere, kentte bir çocuğun menenjit ön tanısıyla tedavi altına alınmasının ardından "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

        Bu açıklamayı menenjit şüphesiyle yoğun bakımda yatan bir hasta nedeniyle yaptıklarını belirten Pişkin, "Menenjit şüpheli aslında tek bir vakamız var. Baş ağrısı, kusma, ateş ve vücudundaki döküntü şikayetiyle bize başvurdu bu hastamız. Menenjit ön tanısıyla bu hastamızı tedavi altına aldık." dedi.

        Pişkin, birçok "menenjit şüpheli" vakanın kendilerine gönderildiğini dile getirerek, "Tespit ettiğimiz başka bir menenjit vakası mevcut değil. Şu anda Zonguldak ve çevresinde bir salgından bahsetmek çok doğru değil. O yüzden velilerin, halkımızın menenjit salgını varmış gibi korkmalarına, endişe etmelerine çok gerek yok. Şu anda münferit tek bir vaka mevcut." diye konuştu.

        - Baş ağrısı, bulantı-kusma ve ateş üçlüsüne dikkat edilmeli


        Menenjitin korkulan, ölümcül seyredebilen ve kalıcı hasar bırakabilen hastalık olduğuna dikkati çeken Pişkin, baş ağrısı, bulantı-kusma ve ateş üçlüsü bir arada olduğunda akla bu hastalığın getirilmesi gerektiğini, bu bulguların yanı sıra döküntü ve bilinçte değişiklik oluyorsa menenjitten daha fazla şüphelenmek gerektiğini anlattı.

        Hastalığın tanı süreci ve bulaş durumu hakkında bilgi veren Pişkin, "Salgın yaptığı zaman özellikle aynı sınıfta, aynı evde uzun süre çok beraber yaşayan insanlarda bulaş görülüyor. Öksürmekle, hapşırmakla, sekresyonlarla (vücut bezleri tarafından üretilen sıvı) bulaşabilen bir hastalık ama influenza, Kovid gibi çok çabuk bulaşabilen bir hastalık değil. Daha uzun süreli temaslar lazım." ifadelerini kullandı.

        Vakası tespit ettiklerinde yakın temaslıların menenjit olmalarını engellemek için o kişilere antibiyotik tedavisi önerdiklerini belirten Pişkin, "Bu antibiyotikleri aldığında hastalık olma olasılıkları azalıyor ama buradan sakın şöyle bir sonuç çıkmasın; 'Artık herkes antibiyotik kullansın, bütün okullara antibiyotik verelim.' Böyle bir durum değil. Sadece yakın temaslılara ve bu hastayla ilgilenen doktor ve hemşirelere, yakın temasa giren kişilere antibiyotiği öneriyoruz. Asıl bunun koruyucu kısmı aşılar." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'taki tartışmalı İl Genel Meclisi seçim sonucunu Vali onayladı
        Zonguldak'taki tartışmalı İl Genel Meclisi seçim sonucunu Vali onayladı
        Vali Hacıbektaşoğlu: "Devlet kimseye ortak olmaz"
        Vali Hacıbektaşoğlu: "Devlet kimseye ortak olmaz"
        Zonguldak yaşayan miras şöleni başlıyor
        Zonguldak yaşayan miras şöleni başlıyor
        Gökyüzünde gülümseten anlar, paraşütçüyü çaya davet etti Paraşütüyle sahile...
        Gökyüzünde gülümseten anlar, paraşütçüyü çaya davet etti Paraşütüyle sahile...
        ÜNİLİG Badminton'da Şampiyon BEUN
        ÜNİLİG Badminton'da Şampiyon BEUN
        BEUN'da geleceğin hemşireleri üniformalarını giydi
        BEUN'da geleceğin hemşireleri üniformalarını giydi