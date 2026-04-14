Zonguldak'ta "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere uzmanından "endişe etmeyin" çağrısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere ilişkin, "Tespit ettiğimiz başka bir menenjit vakası mevcut değil. Şu anda Zonguldak ve çevresinde bir salgından bahsetmek çok doğru değil. O yüzden velilerin, halkımızın menenjit salgını varmış gibi korkmalarına, endişe etmelerine çok gerek yok." dedi.



Pişkin, gazetecilere, kentte bir çocuğun menenjit ön tanısıyla tedavi altına alınmasının ardından "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Bu açıklamayı menenjit şüphesiyle yoğun bakımda yatan bir hasta nedeniyle yaptıklarını belirten Pişkin, "Menenjit şüpheli aslında tek bir vakamız var. Baş ağrısı, kusma, ateş ve vücudundaki döküntü şikayetiyle bize başvurdu bu hastamız. Menenjit ön tanısıyla bu hastamızı tedavi altına aldık." dedi.



Pişkin, birçok "menenjit şüpheli" vakanın kendilerine gönderildiğini dile getirerek, "Tespit ettiğimiz başka bir menenjit vakası mevcut değil. Şu anda Zonguldak ve çevresinde bir salgından bahsetmek çok doğru değil. O yüzden velilerin, halkımızın menenjit salgını varmış gibi korkmalarına, endişe etmelerine çok gerek yok. Şu anda münferit tek bir vaka mevcut." diye konuştu.



- Baş ağrısı, bulantı-kusma ve ateş üçlüsüne dikkat edilmeli





Menenjitin korkulan, ölümcül seyredebilen ve kalıcı hasar bırakabilen hastalık olduğuna dikkati çeken Pişkin, baş ağrısı, bulantı-kusma ve ateş üçlüsü bir arada olduğunda akla bu hastalığın getirilmesi gerektiğini, bu bulguların yanı sıra döküntü ve bilinçte değişiklik oluyorsa menenjitten daha fazla şüphelenmek gerektiğini anlattı.



Hastalığın tanı süreci ve bulaş durumu hakkında bilgi veren Pişkin, "Salgın yaptığı zaman özellikle aynı sınıfta, aynı evde uzun süre çok beraber yaşayan insanlarda bulaş görülüyor. Öksürmekle, hapşırmakla, sekresyonlarla (vücut bezleri tarafından üretilen sıvı) bulaşabilen bir hastalık ama influenza, Kovid gibi çok çabuk bulaşabilen bir hastalık değil. Daha uzun süreli temaslar lazım." ifadelerini kullandı.



Vakası tespit ettiklerinde yakın temaslıların menenjit olmalarını engellemek için o kişilere antibiyotik tedavisi önerdiklerini belirten Pişkin, "Bu antibiyotikleri aldığında hastalık olma olasılıkları azalıyor ama buradan sakın şöyle bir sonuç çıkmasın; 'Artık herkes antibiyotik kullansın, bütün okullara antibiyotik verelim.' Böyle bir durum değil. Sadece yakın temaslılara ve bu hastayla ilgilenen doktor ve hemşirelere, yakın temasa giren kişilere antibiyotiği öneriyoruz. Asıl bunun koruyucu kısmı aşılar." değerlendirmesinde bulundu.

