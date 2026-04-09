Zonguldak'ta gazeteciler, "Polis Haftası" dolayısıyla görev yapan ekipleri ziyaret etti

Zonguldak'ta gazeteciler, "Polis Haftası" dolayısıyla kentte görev yapan ekipleri ziyaret etti.



Karaelmas Gazeteciler Derneği üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 6-12 Nisan Polis Haftası dolayısıyla kentte asayiş ve trafik birimlerinde görev yapan polisleri ziyaret etti.



İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü önünde uygulama yapan polis ekiplerine gerçekleştirilen sürprizde, çiçek ve tatlı ikram edildi.



Sürpriz karşısında memnuniyetlerini dile getiren polisler, dernek üyelerine teşekkür etti.



Ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.

