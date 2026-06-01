Zonguldak'ta kayalıklardan düşen balıkçı kurtarıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balık tutmak için çıktığı kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.



Ilıksu mevkisinde beraberindeki kişiyle balık tutmak isteyen 64 yaşındaki Yaşar Y, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaşar Y, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.



Ekipler, yaralının tahliyesini hızlandırmak amacıyla bölgeden geçen bir balıkçıdan destek istedi. Kayığa alınan Yaşar Y, deniz yoluyla Kozlu Limanı'na getirildi.



Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kolunda kırık bulunan Yaşar Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

