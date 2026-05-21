        Zonguldak Haberleri Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak'ta "7. Türkiye Münazara Yarışmaları" kent finali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 18:55 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde düzenlenen "7. Türkiye Münazara Yarışmaları" kapsamında, Zonguldak il finali lise ve üniversite kategorilerinde gerçekleştirildi.

        Merkez ve ilçelerden katılım sağlayan lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 52 takım, il finalinde bilgi birikimlerini, hitabet güçlerini ve düşüncelerini etkili ifade etme becerilerini sergiledi.

        Üniversite kategorisi il finalinin ardından düzenlenen ödül törenine Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin katıldı.

        Programda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Lise ve üniversite kategorilerinde birinci olan takımların eylül ayında Mersin'de düzenlenecek Türkiye finallerinde kenti temsil edeceği bildirildi.

        - "Minik üniversiteliler" kep atma sevinci yaşadı

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Anaokulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yaptığı konuşmada, çocukların mutluluğunun ve heyecanının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

        Tören sonunda öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Minik mezunların kep atma anları ise programa katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

