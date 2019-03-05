Yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak ve Türkiye'de yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. 31 Mart öncesinde son yerel seçimlerdeki durum merak ediliyor. Türkiye’deki 2014 yılındaki büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile ihtiyar heyetlerinin seçimi için 30 Mart 2014 tarihinde yapıldı. Seçime 26 parti katıldı. 52.608.398 seçmen 194.042 sandıkta oy kullandı. Katılım oranı yüzde 89,19 gerçekleşti. 2014 il ve ilçe yerel seçim sonuçları haberimizde.

YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2014

AK Parti yüzde 43,16 oyla 18 büyükşehir, 32 il ve 559 ilçe; CHP yüzde 26,58 oyla 6 büyükşehir, 7 il ve 161 ilçe; MHP yüzde 17,66 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe; BDP yüzde 4,16 oyla 2 büyükşehir, 7 il ve 67 ilçe belediye başkanlığı kazandı. İl genel meclisi oylarında ise AK Parti yüzde 43,39, CHP yüzde 25,53, MHP yüzde 17,57 ve BDP yüzde 4,56 oy aldı.

Aşağıdaki bağlantı üzerinden 2014 yılındaki il ve ilçe belediye seçimleri ile muhtarlık seçimi sonuçlarını inceleyebilirsiniz.

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN