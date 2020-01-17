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Ulusal derecelendirme şirketi kurulmasına ilişkin hisse devir süreci tamamlandı. JCR'dan yapılan yazılı açıklamada "Yeni hissedarlar; Borsa İstanbul A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Finansal Kurumlar Birliği ve 17 bankanın katılımıyla 17 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen Genel Kurul Toplantısında yeni Yönetim Kurulu Üyeleri belirlenmiştir. Toplam 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu’na; Dr. Erişah Arıcan, Ömer Demirhan, Aydın Gündoğdu, Mehmet Turgut, Bilal Sayın, Atilla Benli ve Takefumi Emori seçilmiştir" denildi.

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29 KASIM'DA AÇIKLANMIŞTI

Sıfırdan bir kredi derecelendirme kurulması gündeme gelmişti ancak halihazırda faaliyet gösteren JCR Avrasya'ya ortaklıkta karar kılınmıştı. Türkiye Bankalar Birliği, 29 Kasım'da Türk bankaları ve finans kuruluşlarının JCR Avrasya’nın çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladığını açıklamıştı.