Fintek şirketi Sipay, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde 17 ülkede faaliyet gösteren, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Multi Level Group (MLG) ile stratejik iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) bölgesine özel tasarlanmış gömülü finans ve ödemeler platformu projesi için çalışmalar başlayacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık toplam Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ile 50 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan GCC bölgesinde fintek çözümlerine olan talep hızla artıyor. Sipay ile Multi Level Group arasındaki bu stratejik ortaklık, bölgedeki işletmelere finansal hizmetler sunarak, büyüyen talebe yanıt vermeyi amaçlıyor.

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Proje, Mısır'ın toplu taşıma ağı ve Mısır Ulusal Ödeme Sistemi’nin yanı sıra bölgedeki küçük ve orta ölçekli bankaların dijital dönüşümünü destekleyerek başlayacak. Daha sonra iş birliği kapsamında Multi Level Group’un tüm projeleri için de teknoloji altyapısı sağlanacak.

"VERİMLİ BİR FİNANSAL EKOSİSTEM YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sipay’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Sipahioğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Multi Level Group ile hayata geçirdiğimiz iş ortaklığımız, finansal hizmetleri demokratikleştirme misyonumuzda önemli bir adım. Teknolojik uzmanlığımızı Multi Level Group'un bölgesel pazara ilişkin derin tecrübesiyle birleştirerek, Körfez İşbirliği Konseyi genelindeki işletmelere fayda sağlayan kesintisiz ve verimli bir finansal ekosistem yaratmayı hedefliyoruz. Bu ortaklık, Sipay'in ana pazarının dışında da öncü teknolojimizi kullanarak genişleme stratejimizin önemli bir parçasıdır.”