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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yerli lokomotif ilk seferini tamamladı - İş-Yaşam Haberleri

        Yerli lokomotif ilk seferini tamamladı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifi E5003, Eskişehir Hasanbey-Sazılar arasında ilk ticari seferini gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, E5003'ün Eskişehir çıkışlı tarifeli yük treniyle 125 kilometrelik mesafeyi kat ederek Sazılar İstasyonu'na 26 vagon ve 617 ton yük taşıdığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:09
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        Yerli lokomotif ilk seferini tamamladı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifinin, Eskişehir Hasanbey-Sazılar arasında ilk ticari seferini gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkânlarla üretilen E5000 serisi lokomotifin geçen ay TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini anımsattı.

        Bakan Uraloğlu, teslimatın ardından gerekli altyapı ve emniyet testlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek “Yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifi ilk seferini gerçekleştirdi. E5003 lokomotifimiz, Eskişehir’in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 tonluk yük taşıdı” dedi.

        E5000 serisi lokomotiflerin yüksek performanslı çekiş sistemleri ve enerji verimliliğindeki başarısıyla Türkiye’nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sağladığını belirten Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana yerli demiryolu ekosistemini oluşturmak için aralıksız çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

        “Bu lokomotifler yalnızca birer taşıma aracı değil, aynı zamanda ülkemizin demiryolu sanayisinde ulaştığı milli bağımsızlığın birer göstergesidir. Artık lokomotif teknolojisinde kendi sistemlerini üretebilen sayılı ülkeler arasındayız. Bilgi birikimimiz ve mühendislik gücümüz sayesinde yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor.”

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