Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, Türkiye'nin ilk antimikrobiyal hastanesi olma özelliği taşıyor. Yeditepe Üniversitesi Laboratuvarları’nda geliştirilen, patenti alınan özel molekül sayesinde sıfır hastane enfeksiyonu hedefleniyor.

Yaklaşık 35.000 m2 kapalı alana kurulan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinin 6’sı yoğun bakım olmak üzere 180 yatak kapasitesi, dokuz ameliyathanesi, 100'e yakın uzman ve akademisyen hekim kadrosu bulunuyor.

Yüzyılın beyin cerrahı olarak adlandırılan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Prof. Dr. Uğur Türe ve ekibinin hizmet verdiği Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, özellikle nörolojik bilimler ve onkoloji alanında ihtisas merkezi olmakla birlikte, beyin cerrahisi, epilepsi cerrahisi, kanser cerrahisi, medikal onkoloji, çocuk kemik iliği nakli, erişkin kemik iliği nakli, ortopedi, göğüs cerrahisi, KBB, genel cerrahi, gastroenteroloji, nükleer tıp, girişimsel radyoloji, dijital patoloji gibi tüm branşlarda, önemli bilim insanlarıyla tıp dünyasına yenilikler getirmeyi hedeflemektedir.

MR ÇEKİMİ 24 DAKİKADAN 4 DAKİKAYA İNİYOR

Hastanenin beyin cerrahisi ameliyathanesinde bulunan “Magic yazılıma sahip 3 Tesla İntraoperatif MR cihazı” ameliyat esnasındaki MR çekimini 24 dakikadan 4 dakikaya indiriyor. Onkoloji hastalarına multidisipliner yaklaşımla tanı, tedavi, psikolojik destek, diyet eğitimi, ağrı tedavisi, tamamlayıcı tıp hizmeti sunuluyor. Yüksek teknolojiye sahip Girişimsel Radyoloji ünitesinde, beyindeki anevrizmadan, diyabetik ayağa kadar pek çok hastalık tedavi edilebiliyor.

"AMELİYAT SONRASI YAŞANAN ÖLÜMLERİN YÜZDE 50'Sİ HASTANE MİKROBUNDAN KAYNAKLANIYOR"

Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, “1996 yılında Yeditepe Üniversitesi'nin kuruluşu ile sağlık yatırımlarımızı önceliklendirdik. Üniversite hastanelerimiz üzerine çalışmaya başladık. Her zaman güncel teknolojiyi takip ederek yüksek kalitede sağlık hizmetini halkımıza ulaştırmayı hedefledik. Mevcut yedi şubemizde birçok yeni teknoloji ve uygulamayı hayata geçirdik. Bugün de dünya standartlarıyla yarışan bir hastaneyi ülkemize kazandırmanın gururu içerisindeyiz” diye konuştu.

Antimikrobiyal hastane kavramı ve Yeditepe Üniversitesi tarafından geliştirilen ilk antimikrobiyal molekül hakkında da bilgi veren Dalan, “Araştırmalar gösteriyor ki, ameliyat sonrasında yaşanan ölümlerin yaklaşık yüzde ellisi hastane mikrobundan kaynaklanıyor. Bu sorunu çözmeye odaklandık. Tamamen yerli ve milli bir molekül geliştirdik. Hastane içindeki tüm mekanlara bor esaslı bu molekülü uyguladık. Hastane enfeksiyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Uluslararası arenada da Yeditepe Üniversitesi Hastanelerinin hastane enfeksiyonuna karşı yaptığı çalışmalarla adından söz ettirdiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, “Geçtiğimiz yıllarda ABD Chicago’da Harvard Üniversitesi akademisyenlerinin organize ettiği bir konferansta, Harvard Üniversitesi’nden bir profesör Yeditepe Üniversitesi Hastanelerini “en az hastane enfeksiyonu görülme oranı nedeni” ile çok yakından takip ettiğini özellikle belirtti” açıklamasında bulundu.

YERLİ VE MİLLİ MOLEKÜL

Antimikrobiyal dendiği zaman antibakteriyel ile karıştırılmaması gerektiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, “Bakteriler mikropların sadece yüzde 5’ini oluşturuyor, geriye yüzde 95 mikrop kalıyor. Üniversitemizin laboratuvarlarında, tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz molekülle, bu hastanede mikropların tamamını etkisiz hale getirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

HASTANEDE GEREKSİZ MOBİLYA, EKİPMAN YOK

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri’nde mikroplara savaş açıldığını ve bu amaçla hastane içerisinde gereksiz hiçbir mobilya, ekipman veya malzemenin olmadığının altını çizen Bedrettin Dalan, “Hastanelerimizde gösterişli bekleme salonları, halılar, kadife perdeler gibi detaylar göremezsiniz. Çünkü bu malzemelerin hepsi mikrop tutar ve hasta sağlığını olumsuz etkiler. Biz, tüm sağlık kuruluşlarımızda en ‘sade’ dekorasyonla, en nitelikli sağlık hizmetini vermeye odaklanıyoruz” dedi. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde mikroplarla ofansif mücadeleye girdiklerini belirten Dalan, “Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanemizde de mikroplara karşı önlem almıştık. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanemizde ise, daha hastane inşaatından itibaren mikroplara savaş açtık. Ofansif mücadele ediyoruz” açıklamasında bulundu.

"İNSAN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Hastanelerini yüksek teknoloji ekipmanlar ve alt yapıyla hayata geçirdiklerini aktaran Bedrettin Dalan, “Güzel bir kızla evlenmek isteyen çok olur. Hastanelerimizi kurarken tıp teknolojisinin son ekipmanlarını, alt yapıyı, laboratuvarları en kaliteli şekilde yaptık. Hastanemizi gören doktorlar kendileri bizimle çalışmak için görüşmek istediler” dedi. İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Dalan, “Hastanelerimiz 14-15 yıldır kar etmiyor, varsın etmesin. Bizim önceliğimiz insan sağlığı. Bu konuya ekstra özen gösteriyoruz. Bugüne kadar hastanelerimizde, hastane mikrobundan vefat eden hastamız olmadı, bundan mutluluk duyuyoruz. Herhangi bir hastanemizde teknoloji eksikliği nedeniyle tek bir hasta yaşamını kaybetse, vebali bizim olur, ben böyle düşünürüm. O nedenle bu konulara yatırım yapmaktan asla imtina etmem” ifadelerini kullandı.

ZAMAN VE MEKANDAN BAĞIMSIZ TANI

Yılda 7.500 hastaya tanı koyduklarını belirten Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın Sav, “Avrupa ve Amerika’daki üniversite hastanelerinin sahip olduğu tıbbi teçhizatın tamamına, hatta daha fazlasına sahibiz. Üniversite hastanesinde çalışan bir hekim olarak, yılda 200 saatin üzerinde derse giriyoruz. Mikroskop altındaki görüntülerin uydu üzerinden iletilmesini sağlayan dijital patoloji teknolojisine sahibiz. Bu sayede hekimlerimiz zaman ve mekandan bağımsız olarak diledikleri an patolojik sonuca dakikalar içinde ulaşabiliyor” dedi.

ÇOCUK KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ

Çocukluklara özel bir kemik iliği nakil merkezi kurduklarını belirten Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Buket Erer Del Castello, “Lösemi tedavisinde kemik iliği nakli başrolü oynuyor. Burada kemik iliği nakliyle birlikte kordon kanı nakli, kan nakli, kök hücre nakli hayati öneme sahip. Sadece nakil değil, kök hücre tedavisi ve immunoterapi yapıyoruz. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde deneyimli bir ekip olarak dokuz yataklı, çocuklara özel kemik iliği naklini kurduk. Üç adet laboratuvarımız ve teknolojik alt yapımızla çocuklarımıza dünya standartlarıyla yarışan bir hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“MODERN TIPTA ARTIK VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYAN İŞLEMLER ÖN PLANA ÇIKIYOR”

Hastanenin, sahip olduğu tıbbi ekipman ile hem hastaların hem de hekimlerin hayatını kolaylaştırdığını belirten Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Başar Sarıkaya, “Modern tıpta artık vücut bütünlüğünü bozmayan işlemler ön plana çıkıyor. Radyolojinin de ötesinde, girişimsel radyoloji alanında öne çıkan branşlarımız nöroloji ve onkoloji bilimlerinde fark yaratıyoruz. Nörolojik alanda beyin ve damar hastalıklarında, beyindeki anevrizmalarda, boyun ve beyin damar tıkanıklığında, onkolojik alanda da tanı aşamasından biyopsilere, tedavi aşamasından tümöre kadar spesifik tedavilerde girişimsel radyolojiden faydalanıyoruz” şeklinde konuştu.

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